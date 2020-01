Rennes : Deux numéros un dans le but

⚽️ #MHSCSRFC

Romain Salin, joker de luxe sur le terrain, titulaire dans le vestiaire

L'image de Tomas Koubek célébrant la victoire rennaise en Coupe de France a marqué l'année 2019. Mais en 2020, le Tchèque évolue loin du Stade Rennais. Et le club breton n'a pas vraiment perdu au change. En recrutant Edouard Mendy et Romain Salin durant l'été, l'actuel troisième de Ligue 1 a installé les bases d'une solide défense. A la fin de la phase aller, la formation de Julien Stéphan n'a encaissé que 17 buts. Seuls Paris et Reims ont fait mieux. Une efficacité défensive qui a su être préservée malgré les blessures du gardien titulaire en début de saison. Acheté à Reims, Edouard Mendy est revenu blessé de la CAN. Pas vraiment le meilleur moyen de s'adapter à un nouveau club dans le rôle si spécial de gardien.Romain Salin a terminé son premier intérim de deux matchs avec un clean-sheet et une victoire sur le PSG. Durant l'automne le portier revenu du Sporting Lisbonne a été titulaire deux fois de plus après une nouvelle blessure de l'international sénégalais. Le reste du temps, Mendy a fait le travail avec 14 titularisations et seulement 12 buts encaissés. Une complémentarité entre les deux hommes qui a pu porter Rennes jusqu'au podium de la Ligue 1.Les deux joueurs se sont aussi partagés le temps de jeu en Ligue Europa. Dans les coupes nationales, Romain Salin a eu l'occasion de s'illustrer en Coupe de la Ligue et Edouard Mendy a été décisif en Coupe de France le week-end passé. Avec de nombreux matchs, ils ont eu l'occasion de jouer. Mais surtout, les deux Rennais semblent tirer le maximum d'une concurrence saine.Au moins de décembre, Romain Salin avait évoqué son statut dans une interview accordée à Ouest-France. « Le numéro un c’est Édouard. J’amène ce que je peux amener. Sur des saisons où il y a beaucoup de matches, c’est être au service du coach, au service du groupe. Il ne faut pas oublier qu’Édou s’était blessé sur une série importante de matches. C’est aussi pour cela que l’on prend un gardien de plus de trente ans qui peut facilement s’adapter à jouer à certains moments. Je suis content de cette opportunité, très content de pouvoir jouer et rester actif, c’est toujours intéressant. » Un rôle de doublure acceptée qui facilite les choses pour tout le monde. Mais qui permet aussi à Romain Salin de se concentrer sur une autre tâche. S'il ne joue qu’occasionnellement, le deuxième joueur le plus âgé du vestiaire rennais est un cadre à temps complet. Le trentenaire met son expérience à disposition de ses jeunes partenaires. Et cet apport est au moins aussi important que celui sur le terrain. Grâce à une bonne défense et une excellente alchimie, Rennes est sur le podium de la Ligue 1. Si le club breton y termine la saison, une des images de l'année 2020 pourrait être celle de deux gardiens célébrant une nouvelle saison folle au Roazhon Park.