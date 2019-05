Rennes: Danzé raccroche

A 32 ans, Romain Danzé a décidé de mettre un terme à sa carrière. Joueur d’un seul club, le Stade Rennais, où il a débuté en 2006, il n’a pas joué de la saison après avoir été opéré du genou droit en octobre.

"Beaucoup de poussières dans les yeux aujourd’hui !", a reconnu le défenseur breton sur Twitter, alors qu’Olivier Létang lui a rendu hommage dans un communiqué publié sur le site internet du récent vainqueur de la Coupe de France.

"Nous tenons à féliciter Romain pour son engagement, sa passion et son amour pour son club. Il peut être fier de ces années passées au plus haut niveau du football français. Il a toujours porté fidèlement les couleurs de son club formateur et ses valeurs. Il est difficile d’évoquer ce parcours, 18 saisons, 376 matches... Une nouvelle page va s’écrire. C’est le moment pour basculer vers d’autres aventures, d’autres projets mais toujours en Rouge et Noir. Je suis convaincu qu’il saura mener à bien cette nouvelle aventure qui s’ouvre à lui. Nous allons l’accompagner et son chemin avec le stade Rennais F.C. va se poursuivre avec d’autres missions et d’autres projets. Merci et bravo Romain, ta place est avec la famille Rouge et Noir !", écrit le président rennais.