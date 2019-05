Rennes: Ben Arfa veut une augmentation

Si Hatem Ben Arfa a entretenu le flou sur son avenir, dimanche, en affirmant ne pas prendre de Plaisir au Stade Rennais du fait de la frilosité des Bretons dans le jeu, le Français ne serait pas contre rester en Bretagne.

A en croire Le Parisien, cette sortie avait en effet pour but de mettre la pression sur les dirigeants rennais et ce alors que l’ancien Parisien exigerait un meilleur salaire pour rester à Rennes. HBA percevrait quelque 360 000 euros mensuels au SRFC et les dirigeants rennais ne seraient pas favorables à une augmentation.