Rennes: Armand met les choses au clair avec Stéphan

Alors que le Stade Rennais traverse une passe difficile sur le plan sportif, la semaine a été marquée par la sortie de Julien Stéphan, qui a déclaré qu'il s'était senti "fragilisé" par une interview de Sylvain Armand publié sur le site du club le mois dernier. Le coordinateur sportif des Rouge et Noir y faisait cette mise en garde: "Nous sommes sereins, mais on ne va pas pouvoir se cacher et se trouver des excuses en permanence."

Avant le match contre Toulouse ce dimanche après-midi, Armand a tenu à clarifier la situation dans les colonnes de Ouest-France. "L'interview visait toutes les composantes du club, dans une période plus délicate, assure l'ancien défenseur du PSG. Si Julien l'a mal pris, il faut qu'il se rassure, ce n'était vraiment pas contre lui. Si ça avait été contre lui, ça voudrait dire qu'on ne tire pas tous dans le même sens."