Renaud Emond, la dernière histoire belge du FC Nantes

Les joueurs belges ont la côte ces dernières années. Et c'est encore plus vrai du côté de Nantes. Les Canaris ont enregistré l'arrivée de Renaud Emond au début du mercato hivernal. L'attaquant a été acheté au Standard de Liège, l'actuel quatrième de Jupiler Pro League. Un championnat dans lequel les dirigeants bretons ont régulièrement cherché des recrues ces dernières années. Au XXIe siècle, ils sont désormais douze joueurs belges ou passés outre-Quiévrain à avoir porté le maillot du FCN. Un chiffre élevé pour un succès limité. Les échecs récents sont assez nombreux. Et le natif de Virton aura la mission de mettre fin à cette mauvaise série. Il aura donc tout intérêt à marquer rapidement pour relancer un secteur offensif parfois limité.

Anthony Limbombe, la recrue la plus chère de l'histoire nantaise, vient de revenir blessé d'un prêt au Standard. L'ancien buteur de Bruges n'avait été titularisé que douze fois la saison passée lors de sa découverte du championnat de France. Autre élément offensif belge de l'effectif nantais cette saison, Joris Kayembe a été vendu à Charleroi la semaine dernière. En deux ans et demi chez les Canaris, il n'a participé qu'à trois matchs de Ligue 1. En octobre dernier, c'était l'aventure nantaise de Yassine El Ghanassy qui avait connu une fin prématurée. L'ailier acheté à Ostende en 2017 n'a pas marqué le moindre but dans l'Hexagone.



Des départs dans de drôles de circonstances

Kalifa Coulibaly, une réussite venue du plat pays

Des destins qui en disent beaucoup sur la malédiction belge du FC Nantes. Une spirale négative qui ne date pas d'hier. Si Gilles Yapi a su s'imposer après avoir été acheté à Beveren, il est le seul. En 2017, Guillaume Gillet a tout fait pour partir après avoir été remplaçant dans un match contre Lille malgré son statut d'intouchable.Après avoir été acheté pour 3 millions à Anderlecht en 2006, Christian Wilhelmsson n'a pas réussi à passer le cap des 15 matchs de Ligue 1. A la même époque, Luigi Pieroni moins bon qu'à Auxerre, n'était resté que six mois pour trois petits buts.



Heureusement pour Nantes, certains joueurs sont toujours là pour tenter de redorer le blason belge. Au poste de latéral, Dennis Appiah, ramené d'Anderlecht l'été dernier, a profité de la blessure de Fabio pour se faire une place de titulaire. L'ancien Caennais a joué 14 matchs. Mais ce n'est pas lui le joueur nantais le plus influent après avoir joué en Jupiler Pro League. Kalifa Coulibaly est l'attaquant le plus prolifique de son équipe. Le Malien avait été acheté à Genk en 2017 et n'a pas déçu. L'an passé, il a été impliqué sur onze buts en championnat. Cette saison, il a déjà marqué à cinq reprises toutes compétitions confondues. Un total honnête mais pas suffisant pour le staff de Christian Gourcuff. C'est pour cette raison que Renaud Emond est arrivé. Car il n'y a pas qu'une malédiction à briser, il y a aussi des buts à marquer.



Emiliano Sala, la vidéo hommage du FC Nantes :