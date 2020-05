Reims, un Mercato discret et toujours aussi efficace ?

Depuis sa remontée dans l'élite, Reims enchaîne les bonnes saisons. Avec un budget mercato réduit, le club champenois a su prendre des paris au moment de recruter. Et pour la plupart, ils ont été réussis. Désormais, l'objectif est de pérenniser cet effectif. Même si les revenus devraient augmenter avec une sixième place au classement de la saison 2019-2020 et une potentielle qualification européenne, les dirigeants champenois risquent de privilégier la prolongation des joueurs importants à des transferts onéreux. Depuis la fin du mercato hivernal, plusieurs annonces ont eu lieu dans ce sens. Yunis Abdelhamid, Marshall Munetsi et Nathanaël Mbuku ont prolongé et Pedraj Rajkovic ne bénéficiera pas d'un bon de sortie.



RMC Sport a annoncé que le gardien recruté l'été dernier ne partira pas pour moins de 20 millions d'euros. Une somme conséquente même si ses courtisans évoluent au plus haut niveau européen. Un autre joueur rémois est suivi par de grandes écuries : Axel Disasi. Au début du mois, le Daily Mail a évoqué un intérêt de Southampton, Tottenham et Arsenal. Plusieurs clubs espagnols sont aussi sur la piste d'un joueur dont la valeur est estimée à 15 millions d'euros. Boulaye Dia pourrait aussi partir mais pour rester en Ligue 1. Saint-Etienne, Rennes, Nice ou Marseille auraient déjà supervisé l'attaquant. Un départ est déjà acté, celui d'Anastasios Donis. Prêté par Stuttgart, le Grec devrait rentrer en Allemagne.

Après une longue blessure, Arber Zeneli va revenir

Si l'objectif est de ne pas se faire dépouiller, les dirigeants rémois vont aussi essayer de renforcer l'équipe. Le défenseur Wout Faes est attendu. Recruté en janvier, il avait été laissé en prêt Oostende jusqu'au 30 juin. Acheté en janvier à l'Ajax Amsterdam, Kaj Sierhuis s'était blessé avant de s'illustrer en Ligue 1. Il pourra revenir en forme pour la prochaine saison. Un autre joueur déjà au club aura des airs de recrue : Arber Zeneli.Footmercato a aussi évoqué un intérêt pour Henrique Gomes, le latéral gauche de Gil Vicente.Mais comme souvent, les recruteurs du club champenois font profil bas. Habitués à dénicher des pépites à prix minimes, leurs cibles n'ont pas encore été révélées.En tout cas, le président Caillot a l'ambition d'améliorer son effectif. « Nous sommes sereins et nous allons mettre à profit cette intersaison pour renforcer un effectif déjà compétitif » a-t-il annoncé. Auguste-Delaune pourrait bien vibrer avec une troisième saison consécutive de haut-vol dans l'élite du football français...