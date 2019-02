Reims regarde vers le haut

Reims est décidément en forme avec une dixième rencontre consécutive sans défaite en Ligue 1, une victoire cette fois-ci arrachée ce dimanche sur la pelouse des Montpelliérains (2-4). Les Héraultais marquent le pas de leur côté, et enchaînent une deuxième défaite d’affilée et un cinquième match sans victoire… Pourtant tout avait mal commencé pour Reims qui encaisse un but de Daniel Congré après une belle remise de la tête de Vitorino Hilton (1-0, 6e). Le Stade de Reims réagit par l'intermédiaire de son avant-centre, Boulaye Dia qui avertit une première fois les Montpelliérains mais Benjamin Lecomte sauve les siens d’une magnifique parade (25e). Deux minutes plus tard, Arber Zeneli perfore la défense montpelliéraine avant de servir Rémi Oudin qui trompe le gardien adverse d’une frappe au premier poteau (1-1, 27e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score nul d'un but partout.

Dès le retour des vestiaires, à l’issue d’un rush solitaire, Dia obtient un penalty suite à une mauvaise sortie de Lecomte, c'est Zeneli qui s’occupe de le transformer (1-2, 47e), et les Rémois reprennent l’avantage. Alors que l’on sent Montpellier en difficulté, Andy Delort délivre une passe sublime à Gaëtan Laborde qui conclut parfaitement (2-2, 55e). La rencontre devient folle et c’est encore Oudin qui délivre ses partenaires d’une frappe croisée imparable (2-3, 70e). Pablo Chavarria finalise la prestation impressionnante de Reims (2-4, 89e) qui colle quatre buts à l’une des meilleures défenses du championnat ! Heureux, le buteur italo-argentin ne s'est pas enflammé au micro de beIN SPORTS : "Je pense que c'est mérité. Ça a été compliqué au début mais après on a bien réagi. On a 41 points, c'était l'objectif pour le maintien".

Modestes, les Rémois peuvent tout de même commencer à regarder le haut de tableau. Excellente opération pour les Rouge et Blanc qui prennent trois points d'avance sur leur adversaire du jour, et sont provisoirement cinquième au classement avant le match de Marseille contre Rennes.