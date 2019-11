Reims ramène un point de Metz et intègre le Top 5 / L1

Le debrief

L’instant T :

Après une première période ratée dans les grandes largeurs par ses troupes, Vincent Hognon a décidé d’opérer un changement de schéma tactique. Son 4-3-3 initial s’est transformé en 4-4-2, permettant ainsi à Adama Traoré de quitter son aile droite pour se retrouver à un poste plus familier d’attaquant de pointe. Un choix payant, puisque l’international malien a été bien plus à son avantage au cours du second acte. C’est d’ailleurs lui qui a égalisé au retour des vestiaires (47eme).

Les buts

Les tops et les flops

Adama TRAORE (6)

Moussa DOUMBIA (6)

Opa NGUETTE (4)

La feuille de match

METZ - REIMS : 1-1

Metz

Reims

Assez loin l’un de l’autre au classement, Metz et Reims avaient un point commun avant le coup d’envoi : celui de tourner au ralenti depuis le 19 octobre, date de leur dernière victoire en Ligue 1. Cette similitude prévaudra toujours à l’issue de cette 14eme journées, car les deux formations n’ont pas réussi à se départager sur la pelouse de Saint-Symphorien (1-1). Mis sur orbite par l’ouverture du score d’Axel Disasi (8eme), les Champenois ont d’abord totalement maîtrisé la première période, en dominant leurs adversaires dans tous les compartiments du jeu. Une mainmise que les hommes de David Guion n’ont toutefois pas mise à profit pour prendre le large au tableau d’affichage, malgré plusieurs situations très intéressantes à négocier.Passés au travers des 45 premières minutes, les Messins ont abordé le second acte avec un visage plus conquérant et dans un schéma tactique différent (voir plus bas). Survenue très rapidement (47eme), l’égalisation d’Adama Traoré a relancé un match devenu beaucoup plus équilibré et surtout très indécis. La vivacité des attaquants grenats d’un côté, les sorties de balle bien léchées des Champenois de l’autre : chacun a joué avec ses qualités mais, au final, personne n’a forcé la décision. Même s’ils ont terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Mathieu Cafaro (90eme), les Rémois ont tenu ce point jusqu’au bout et figurent désormais à la première place du classement. Le FCM, quant à lui, recule d’un rang et se retrouve barragiste.Reims ouvre le score ! Mathieu Cafaro se charge de frapper un coup-franc lointain. Profitant de la passivité de la défense messine, Axel Disasi trompe Alexandre Oukidja en deux temps !Metz égalise ! Habib Maïga centre vers Stoppila Sunzu qui, positionné à hauteur des six mètres, remet de la tête. John Boye laisse passer le ballon et Adama Traoré en profite pour fusiller Predrag Rajkovic de près !Pendant 45 minutes, on l’a vu errer sur le terrain. Et puis, tout a changé après la pause, quand Adama Traoré s’est retrouvé à son poste de prédilection : celui d’attaquant de pointe. Auteur du but de l’égalisation (47eme), le joueur prêté par l’AS Monaco a dès lors été un danger permanent pour l’arrière-garde rémoise, et cela jusqu’au coup de sifflet final.De retour de suspension, Moussa Doumbia avait visiblement du feu dans les jambes. Très souvent alerté sur son aile gauche, le natif de Bamako a donné le tournis à Fabien Centonze, surtout en première période. Un peu moins en vue par la suite, il a été remplacé par Dereck Kutesa (73eme).Contrairement à Habib Diallo et Adama Traoré, Opa Nguette n’a quasiment pas pesé dans l’animation offensive des Mosellans ce samedi soir. Peu souvent servi (27 ballons joués seulement), le Sénégalais a eu du mal à se montrer dangereux et à faire des différences. Remplacé par Thierry Ambrose (80eme).Temps humide – Pelouse en bon état: M.Gautier (: A.Traoré (47eme) pour Metz - Disasi (8eme) pour Reims: Boye (13eme), H.Diallo (91eme) pour Metz - Cafaro (42eme) pour Reims: Cafaro (90eme) pour ReimsOukidja () – Centonze (), M.Fofana (), Boye (), Udol () - Angban (), N’Doram () puis Sunzu (15eme -), H.Maïga () puis Boulaya (76eme) - A.Traoré (), H.Diallo (cap) (), Nguette () puis Ambrose (80eme): Delecroix (g), Gakpa, Cohade, I.Niane: V.HognonRajkovic () – Foket (), Disasi (), Abdelhamid (), H.Kamara () - Romao (cap) (), Chavalerin () - Cafaro (), Oudin () puis Nkada (82eme), M.Doumbia () puis Kutesa (73eme) - Dia () puis Donis (69eme): Lemaître (g), Mbemba, S.Sissoko, Munetsi: D.Guion