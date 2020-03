Reims : Rajkovic, le gros coup champenois

Un Rajkovic record

« J’aimerais bien que Rajkovic reste... »

A Reims, Predrag Rajkovic a fait oublier Edouard Mendy en un rien de temps. Si le gardien sénégalais était une des valeurs sûres de l'effectif de David Guion depuis quelques saisons, le Serbe a depuis son arrivée fait très fort. Passé par l'Etoile rouge de Belgrade et après plus de trois saisons au Maccabi Tel-Aviv, le natif de Negotin a donc rejoint Reims durant l'intersaison 2019 pour environ cinq millions d'euros. Si les adeptes du jeu Football Manager ne sont sans doute pas surpris par ses prestations,. Des chiffres qui font en partie la réussite de Reims (actuellement 5eme, avec 41 points), qui possède après 28 journées la meilleure défense du championnat de France, avec trois buts encaissés de moins que le Paris Saint-Germain. Impérial dans sa surface, Rajkovic brille également sur sa ligne. Le gardien rémois a dernièrement arrêté son 4eme penalty de la saison. Un total qui fait pour le moment de lui le meilleur dans l'exercice des cinq grands championnats et lui a permis de s'offrir un record en Ligue 1. C'est en effet la première fois depuis qu'Opta analyse la compétition qu'un gardien fait aussi bien.Forcément, ses prestations ne passent pas inaperçues et attisent les convoitises. Pour autant, Jean-Pierre Caillot, le président du club, aimerait bien conserver autant que possible son joueur, sous contrat jusqu'en 2023. « Personnellement, j’aimerais bien que "Rajko" reste encore au moins un an avec nous. J’espère qu’on restera dans ce discours. Mais, après, c’est le football... », expliquait-il dernièrement dans les colonnes de L'Union. Alors qu'il espérait sans doute à nouveau briller ce vendredi soir au Groupama Stadium contre Lyon, Rajkovic va devoir prendre son mal en patience. Ce vendredi matin, la LFP a en effet décidé de mettre en pause le championnat jusqu'à nouvel ordre à cause de la pandémie de coronavirus