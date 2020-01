Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain se déplace à Reims pour le compte des demi-finales de la Coupe de la Ligue. Un déplacement périlleux pour défier un adversaire qui ne réussit guère au club de la capitale depuis deux ans. Pour le club champenois, ce match sera en revanche une rencontre de gala face à l'une des plus belles armadas au monde. Et si certains dirigeants français pointent du doigt le gouffre économique entre le PSG et les autres, Jean-Pierre Caillot, le président rémois, estime que la puissance du club francilien peut tirer tout le football français vers le haut.

Le PSG, une chance extraordinaire pour le foot français selon Caillot

Pour le dirigeant, Paris compte tout simplement deux des quatre plus grandes stars au monde dans ses rangs. "C'est une chance extraordinaire, s'est-il exclamé dans un entretien accordé à L’Équipe. Il y a quatre stars dans le monde du foot. Ronaldo, Messi. Et notre pays en tient deux, Neymar et Mbappé. Tous les supporters me remercient de pouvoir les voir à Delaune. Même si je ne vis pas mon rêve d'aller au Stade de France, on aura fait rêver une ville au moins sur un match". Le président de Reims appelle néanmoins les médias à ne pas minimiser les exploits de son club contre l'ogre parisien. Quand on gagne à Paris, c'est parce qu'ils avaient mis l'équipe B... Mais ils jouaient notamment avec Neymar et Di Maria. Mes joueurs ne sont pas mis en évidence. La saison passée, David Guion, promu, découvrait la L1 et aurait mérité d'être nommé voire élu meilleur entraîneur de France en finissant 8e. Il n'a pas les mêmes moyens que Thomas Tuchel...".