Reims, meilleure défense d’Europe, mais...

Veille de match à Delaune !@CafaroMathieu suspendu, retours de @TristanDingome et de Nathanaël Mbuku... Toutes les infos sur le groupe retenu pour #SDR @girondins demain (20h) https://t.co/VxeTmjOUp6 pic.twitter.com/YHA9Qq9fS8

— Stade de Reims (@StadeDeReims) November 29, 2019

"Je dis toujours qu'il faut bien défendre pour mieux attaquer. L'idée est de conserver notre discipline tactique. Avoir la meilleure défense ne doit pas être considéré comme quelque chose de péjoratif, de négatif." Interrogé par le quotidien régional L’Union la semaine dernière, David Guion avait évoqué sa philosophie de jeu, et était notamment revenu sur cette statistique assez édifiante, qui accompagne son équipe depuis plus d’un mois. Alors que l’on approche de la mi-saison en Ligue 1, le Stade de Reims possède toujours la défense la moins perméable des cinq "grands" championnats européens.Après dix levées, la défense champenoise n’avait ainsi encaissé que quatre petits buts. Dans l’histoire de l’élite française, seuls Bordeaux (2), leur adversaire de samedi soir, et le PSG (3) avaient fait mieux à ce stade de la saison. Mais il fallait respectivement remonter aux exercices 1989-1990 et 1996-1997. Quatre journées plus tard, l’actuel septième du classement a concédé trois buts supplémentaires, et donc sept au total, mais peut toujours se targuer de posséder la meilleure défense des principaux championnats d’Europe, devant le PSG et Leicester, qui ont eux encaissé huit buts. Mais ils ont en marqué trois fois plus que les Rémois…Car si cette arrière-garde, avec son dernier rempart serbe, l'excellent Predrag Rajkovic, donne toujours entière satisfaction, c’est une toute autre histoire sur le plan offensif. Les Rémois n’ont ainsi inscrit que dix buts depuis le début de saison. En Ligue 1, seul Dijon (9) fait pire. Et sur les quatre dernières rencontres de championnat, ils n’ont marqué qu’une seule fois, samedi dernier à Metz (1-1) grâce au jeune défenseur central Axel Disasi, buteur pour la première fois en Ligue 1. Ceux qui ont notamment réussi à battre, de surcroît à l’extérieur, Marseillais (1journée) et Parisiens (7journée) sur le même score (0-2) feraient donc bien de retrouver rapidement le chemin des filets, pour ne pas glisser au classement. Même si cela n’impactera pas directement celui des meilleures défenses.