Reims: La colère du président Caillot

Déjà vainqueur à Marseille (0-2) en ouverture de la saison puis de Lille (1-0) lors de la 4e journée, le Stade de Reims a frappé un nouveau gros coup, mercredi, en s’offrant le scalp du PSG au Parc des Princes. Et quand bien même les champions de France ne se sont pas présentés avec leurs meilleurs atouts, le président Jean-Pierre Caillot espère bien que cette victoire ne va pas être mésestimée.

"Samedi, on a fait match nul contre Monaco, et tout le monde m’expliquait que Monaco c’était catastrophique. Chaque fois ça a le don de me mettre en colère. Quand on bat une équipe, on me dit toujours que c’était un jour où elle n’était pas en forme ! On est allé gagner à Marseille, c’est leur seule défaite de la saison, donc cette victoire valait quelque chose je crois", a ainsi regretté le dirigeant rémois au micro de RMC.

Et le président champenois de souligner le bon travail de tout le monde. "Je pense qu’on peut être fiers de ce qu’on a montré, a-t-il renchéri. On a joué avec nos valeurs, on a un entraîneur qui fait bien jouer l’équipe. C’est une victoire de prestige, décrochée à la fois grâce à des joueurs issus de notre formation, et aussi grâce à la qualité de notre cellule de recrutement, puisqu’on avait des éléments comme Donis ou notre Zimbabwéen (Munetsi) qui disputaient leur premier match en L1 cette saison et qui ont montré à tout le monde leurs qualités."