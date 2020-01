Yunis Abdelhamid réalisera-t-il le doublé ? Seul joueur de champ à avoir disputé en intégralité les 38 matchs du dernier exercice, soit 3420 minutes de jeu, il est reparti sur les mêmes bases cette saison. Titulaire lors des 19 rencontres jouées par Reims en Ligue 1, le défenseur international marocain poursuit sur sa lancée, lui qui n’a jamais été remplaçant, ni remplacé en championnat depuis son arrivée au sein du club champenois en 2017.



"Ça fait plaisir. Faire tous les matchs dans une équipe qui joue bien, qui est solide, qui est dans le top 8, j'en suis très, très, très, très fier", appréciait-il en mai dernier, alors que le Stade de Reims, 8e du classement, venait de réaliser sa meilleure saison dans l’élite depuis 43 ans. Une réussite à laquelle l’inamovible défenseur de 32 ans au parcours atypique, qui est passé professionnel sur le tard et a bien failli devenir expert-comptable, n’est évidemment pas étranger. Auteur de six premiers mois très solides, celui qui a remporté près de 69% de ses duels (6,4 par match) figure notamment dans l’équipe-type de la première moitié de saison de France Football, aux côtés du Parisien Thiago Silva.



Des performances qui ne passent donc pas inaperçues. De quoi encore interroger sur son avenir, alors que le natif de Montpellier arrive en fin de contrat en juin. Interrogé sur le sujet par L’Equipe, il affirme qu’une prolongation est toujours envisageable et qu’il va finir la saison à Reims "à 100%. Je prends un risque sans savoir où je jouerai la saison prochaine. Je l'ai déjà fait à Arles-Avignon (2014) et Valenciennes (2016). Je me concentre sur les performances et j'essaye de faire abstraction de la situation contractuelle."



Il n’exclut donc pas de rester à Reims qui, malgré sa défaite à Nîmes samedi dernier (2-0), reste proche du Top 4 (10e avec 4 points de moins que Nantes, 4e) avant de disputer un match en retard à Amiens mercredi (19h) : "C'est possible. Le sportif comptera pour 50% et le bien-être familial pour autant. Jouer l'Europe serait extraordinaire. Ou confirmer la 8e place de L1. On prendra le temps de discuter avant la fin du championnat. Il est encore trop tôt pour se projeter."



