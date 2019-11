Real Madrid: Mendy titularisé contre le Betis de Fekir

Zinédine Zidane a opté pour deux changements dans son onze de départ pour la réception du Betis, ce samedi, dans le cadre de la 12e journée de Liga.

Ferland Mendy et Luka Modric sont relancés dans le onze des Merengues, aux dépens respectivement de Marcelo et Fede Valverde. Le trio offensif Rodrygo-Karim Benzema-Eden Hazard est de nouveau aligné, alors qu’Isco, Vinicius et Luka Jovic sont sur le banc.

Du côté andalou, Nabil Fekir est bien présent.

Le onze de départ: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Rodrygo, Benzema, Hazard.