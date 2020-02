Real Madrid : Figo en faveur de l'arrivée de Mbappé

En marge des Laureus Sports Awards à Berlin, Luis Figo est revenu sur le début de carrière de Kylian Mbappé au micro de RMC Sport et aimerait le voir au Real Madrid dans le futur alors que l'avenir du champion du monde 2018 ne cesse de faire parler, d'autant plus en prenant en considération les relations qu'il a pu avoir avec son entraîneur, Thomas Tuchel.

Figo se moque de l'âge de Mbappé

"L'âge ne veut rien dire quand on a toutes ces qualités. L'important est qu'il continue d'être passionné par ce sport, qu'il continue de s'améliorer, de vouloir être meilleur chaque jour. Ce n'est que comme ça qu'il atteindra tout ce qu'il veut obtenir. Mbappé est un joueur jeune, un des meilleurs du monde, un des plus chers aussi. Il est dans une équipe qui n'a pas de problèmes financiers, je ne sais pas s'il sera possible de le transférer. Mais ce serait une grande recrue pour le Real Madrid", a indiqué Luis Figo au sujet du prodige, qui sera une nouvelle fois très attendu face au Borussia Dortmund, ce mardi soir en huitièmes de finale de la Ligue des champions.