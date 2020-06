Real Madrid : Ce célèbre joueur français que Mijatovic aimerait voir au club

Le mercato n’est pas encore ouvert en Espagne, mais un illustre ancien du Real Madrid a déjà son idée pour une éventuelle future recrue du club merengue. Predrag Mijatovic, ça vous rappelle quelque chose ? Cet attaquant serbe qui a évolué à Valence avant de rallier le Real et de lui offrir la Ligue des Champions en 1998 face à la Juventus Turin de Zinédine Zidane et Didier Deschamps (1-0). Eh bien, ce dernier verrait bien un joueur célèbre dans les rangs du Real prochainement…

Mijatovic : « J’aimerais voir Mbappé rejoindre le Real Madrid. J’adorerais ! »

Un élément que l’on connait très bien en France… « Nous avons tous nos propres souhaits, nos propres rêves. Moi, j’aimerais voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid, a expliqué Mijatovic. J’adorerais ! » L’ancien directeur sportif du Real Madrid, aujourd’hui âgé de 51 ans. Mbappé au Real Madrid, l’idée n’est pas nouvelle… Le nom du Parisien revient régulièrement dans les discussions et rumeurs quand il s’agit de transferts, mais il est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022.

Mijatovic également fan de Neymar

Un autre joueur du PSG plait à Mijatovic : Neymar. « Je suis aussi un grand supporter de Neymar. Peut-être que d’autres personnes ont d’autres avis. Mais moi, j’ai toujours aimé Neymar en tant que footballeur, a souligné l’ancien buteur à la barbichette. Ce n’est probablement pas le meilleur moment maintenant, étant donné son âge mais je l’ai toujours bien aimé. » Pour la précision, Neymar, ancien membre du FC Barcelone, est âgé de 28 ans et sous contrat à Paris jusqu’au 30 juin 2022, comme Mbappé.