Real Madrid : 60 millions sur la table pour Camavinga (Rennes) ?

Le pactole pour le Stade Rennais se précise. Le milieu de terrain Eduardo Camavinga, grande révélation cette saison en Ligue 1, aurait fait son choix sur sa destination favorite selon AS. La pépite de Rennes afficherait sa préférence pour le Real Madrid, et les Merengue sont prêts à mettre le prix pour s'attacher les services du Français de 17 ans. Mundo Deportivo parle d'un montant de 50 millions d'euros.

10 millions d'euros de bonus

Un chiffre encore loin des 75 millions espérés par le club breton selon certains bruits, mais qui pourrait faire réfléchir les dirigeants rouge et noir. 10 millions d'euros seraient ajoutés à la somme en bonus. Eduardo Camavinga a réalisé 25 matchs et inscrit un but cette saison.