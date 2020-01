Rayan Cherki (OL) : « Rentrer dans l'Histoire »

Cherki : « Je bosse tous les jours plus que les autres »

Considéré comme l'un des prospects les plus prometteurs du football français au même titre que le Rennais Eduardo Camavinga , le jeune milieu offensif de l'Olympique Lyonnais Rayan Cherki suscite beaucoup d'attentes. Doté d'une qualité de dribble et d'une inventivité exceptionnelle,. Et ses ambitions sont à la hauteur de sa précocité.Interrogé sur ses objectifs personnels, Cherki n'y est pas allé par quatre chemins.. Je bosse tous les jours plus que les autres pour atteindre mes objectifs. Je suis un peu couvé par tout le monde, et ma famille me fait garder la tête sur les épaules. C’est le plus important pour moi », a expliqué Cherki dans des propos accordés à OLTV. Un discours qui n'est pas sans rappeler celui d'un certain Kylian Mbappé à ses débuts, il y a quelques années...