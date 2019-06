Ratcliffe tout proche de racheter Nice

Un pas de géant vers la vente de l’OGC Nice. Alors que la famille Ratcliffe s’est fermement positionnée sur le rachat des Aiglons depuis plusieurs mois, la position des actuels dirigeants, Chien Lee et Alex Zheng, longtemps réticents, officiellement tout du moins, aurait évolué. En effet, selon le quotidien Nice-Matin, la dernière offre formulée par Jim Ratcliffe aurait été acceptée. Une proposition qui dépasserait la barre symbolique des 100 millions d’euros.

Une étape de la plus haute importance pour un rachat mis à mal dernièrement malgré la position très favorable de Christian Estrosi, le maire de la ville, notamment convaincu par la volonté du businessman britannique de racheter le stade (la somme de 250 millions est évoquée) et d’en assurer les charges (pour une sérieuse économie pour la ville). Les supporters, à commencer par la Populaire Sud, n’ont pas non plus manqué d’afficher un soutien sans faille à ce projet, quitte à se montrer particulièrement désobligeant à l’égard de Chien-Lee via certaines banderoles.

Les supporters des Aiglons ont évidemment goûté les intentions de Ratcliffe d’investir fortement, dans les limites fixées par le fair-play financier, pour faire grimper l’OGC Nice jusque sur les talons du PSG. Un projet plus proche que jamais de prendre forme.