Rami, la raison de sa mise à pied

L’avenir d’Adil Rami à l’Olympique de Marseille est en suspens. Mis à pied à titre conservatoire le 1er juillet dernier, le champion du monde tricolore risque un licenciement pur et simple. Mercredi, le défenseur olympien a été reçu par Jacques-Henri Eyraud à la Commanderie pour un entretien préalable à une sanction. L’occasion pour l’ancien Lillois de se faire notifier les faits reprochés.

Et à en croire L’Equipe, il a notamment été question lors de cet entretien de la journée de tournage de Fort-Boyard, le 20 mai dernier, et ce alors que le défenseur marseillais était blessé. "Il était blessé, attendu aux soins à Marseille, et sans autorisation, sans même prévenir, il va faire du combat dans la boue ou de la catapulte… De la catapulte !, a ainsi regretté un membre du club. On est sur un problème de police d’assurance quant au joueur et sur les activités qu’il peut se permettre ou non en privé. Le dossier est solide."

Pas de résiliation à l’amiable en vue

Suffisamment pour que le joueur risque donc d’être licencié. Adil Rami s’est défendu en assurant avoir prévenu au préalable Rudi Garcia. Jacques-Henri Eyraud doit prendre une décision d’ici la semaine prochaine. "Eyraud en a fait une affaire de principe. Soit Rami est viré, comme Henri Bedimo l’été dernier, soit il est réintégré. Mais il y a peu de chances qu’on ait un entre-deux, c’est-à-dire des négociations pour une résiliation à l’amiable, comme cela avait été le cas pour Patrice Évra", croit savoir un cadre de l’OM.

Interrogé dans les colonnes de L’Equipe, mardi, le président de l’OM n’avait pas épargné son défenseur. "Adil Rami doit s’interroger, mais profondément, sur son statut, sur son métier de footballeur professionnel, sur ses droits et devoirs", avait-il expliqué. Le manque de solutions en défense centrale pourrait obliger 'JHE' à faire preuve de mansuétude avec son joueur.