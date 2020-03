Rami : "J'ai été propre, j'ai été sage"

Adil Rami avait été licencié de l'OM pour faute grave en août. Il a depuis rejoint le FC Sotchi. Dans un entretien au Phocéen, le défenseur français prévient que "tout sortira" et cible une personne en particulier, sans pour autant la désigner.

"Une personne a fait une erreur et le club va payer"

"Le problème avec Marseille, il est unique. Moi j'aime l'OM, mais c'est une personne qui a fait une erreur et c'est le club qui va payer, c'est ça qui est triste. On verra avec le temps. Moi j'ai été propre, j'ai été super sage, je n'ai pas parlé, on verra le jour du procès. Tout sortira. Mais c'est dommage. Pour les connaisseurs et les professionnels, ils savent exactement ce qu'il va se passer.", a indiqué le champion du monde.