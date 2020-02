Qui sont les deux recrues brésiliennes de l'OL ?

Le Mercato hivernal de l'OL a été particulièrement animé. Après la rubrique blessure, le club rhodanien a alimenté celle des transferts. Si Karl-Toko Ekambi a été la recrue phare du mois de janvier lyonnais, deux autres joueurs ont suscité la curiosité : Camilo et Bruno Guimaraes. L'actuel neuvième de Ligue 1 a bouclé l'arrivée de ces deux joueurs brésiliens. Deux éléments méconnus en France qui viennent renforcer le milieu de terrain des Gones.

Camilo, un investissement surprise sur le long terme



L'arrivée de Camilo a été la plus surprenante. Elle a été officialisée par Ponte Preta, un club de deuxième division brésilienne dès le 28 janvier. L'OL a attendu plusieurs jours de plus pour communiquer sur ce transfert estimé à deux millions d'euros. Le joueur de 20 ans est un milieu de terrain créateur. Il a été comparé à Lucas Tousart lors de sa présentation par Juninho à OLWeb. « Camilo a attiré mon attention car il a le même profil que Lucas Tousart. C'est un jeune joueur avec des capacités physiques énormes et de la vitesse. » Un indice qui laisser penser que le Brésilien sera essentiellement utilisé l'an prochain par Rudi Garcia.

Tousart a été vendu au Hertha Berlin qui l'a laissé en prêt à l'OL jusqu'en juin. Avant de découvrir le championnat de France, son successeur a participé à 30 matchs de Serie B pour ses grands débuts dans le monde professionnel. En 30 matchs, il a marqué deux buts. Son passeport néerlandais lui permet de ne pas occuper une place d'extra-communautaire dans l'effectif lyonnais. L'Ajax Amsterdam aurait aussi approché ce joueur très polyvalent. Peut-être un signe que Juninho et son staff ont eu du flair en signant ce potentiel grand espoir.

Bruno Guimaraes, un diamant à polir







L'étiquette de grand espoir, Bruno Guimaraes la porte depuis plusieurs saisons. En première division brésilienne, il est devenu un joueur important de l'Athletico Paranaense. Le milieu de terrain s'est même illustré sur la scène continentale. Il y a remporté le seul titre de son palmarès : la Copa Sudamericana. Le joueur recruté au Grêmio Osasco Audax en 2017 a joué un rôle important dans cette épopée continentale avec un but au deuxième tour contre Penarol et surtout une titularisation lors des deux matchs de la finale. De quoi s'offrir un bagage suffisant pour jouer avec la sélection olympique brésilienne. Juste avant de rallier Lyon ce lundi, le joueur de 22 ans a été élu meilleur joueur d'un tournoi de qualification olympique remporté par la Seleçao.

Un moyen de justifier les 20 millions mis sur la table par Jean-Michel Aulas & co. Sa vision du jeu et ses projections rapides et efficaces vers l'avant sont susceptibles de faire la différence. Ce droitier très technique pourrait aider l'OL dans une deuxième partie de saison bien mal embarquée. Le milieu de terrain défensif est attendu comme le futur dépositaire du jeu lyonnais. S'il répond aux attentes, le natif de Rio de Janeiro prouverait alors l'intérêt lyonnais à recruter massivement en janvier.