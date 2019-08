Qui pour succéder à Vahid ?

Pour le dossier Vahid Halilhodzic, tout est en passe d'être réglé. L'entraîneur du FC Nantes a rencontré son président Waldemar Kita, jeudi, lors d'une réunion de plusieurs heures qui a acté le départ du technicien à l'issue du match amical contre le Genoa ce vendredi soir, confirme Ouest-France. Si les conditions financières de cette séparation restent à connaître, l'issue ne fait plus aucun doute.

Maintenant, qui succédera à "Coach Vahid" ? Depuis quelques jours, c'est Stéphane Ziani qui tenait la corde. L'ancien meneur de jeu du FCN, champion de France en 2001 sous les ordres de Reynald Denoueix, s'occupe actuellement des U19 de la Jonelière, et possède le diplôme requis (DEPF) pour officier en Ligue 1. Mais d'après les informations de L'Equipe, le président Kita souhaiterait que Ziani, 47 ans, soit épaulé par un entraîneur plus expérimenté. Et c'est là qu'arrive l'option Luis Fernandez.

Motta a refusé, pas Makélélé

En charge ces dernières années du centre de formation du PSG, Fernandez serait "particulièrement motivé à l'idée de retrouver un banc en Ligue 1". Il n'a plus exercé dans l'élite du football français depuis son départ du PSG, en 2003, et sa dernière expérience à la tête d'un club français était à Reims, en Ligue 2, il y a plus de 10 ans. Reconverti depuis longtemps en tant que consultant, notamment pour beIN SPORTS, l'ancien milieu de terrain international pourrait faire son retour en première ligne.

Quelles sont les autres options envisagées ? Le FCN, qui avait anticipé depuis plusieurs semaines l'inéluctable départ d'Halilhodzic, a été éconduit par Claude Puel. Claude Makélélé, actuellement en poste en Belgique, au KAS Eupen, ne fermerait pas la porte à son club formateur, toujours selon L'Equipe. En revanche, alors que décidément les formateurs parisiens plaisent au président Kita, Thiago Motta, libre depuis son départ du PSG en fin de saison, a décliné l'offre nantaise.