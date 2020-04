Quel(s) gardien(s) au PSG ?

Le Real veut-il garder Areola ?

Le "privilège" de Navas

La saison prochaine, le PSG aura, sauf transfert d’ici-là, trois gardiens sous contrat : Keylor Navas, Alphonse Areola et Marcin Bulka. L’Espagnol, actuelle doublure du Costaricain, est prêté, avec option d’achat par Séville, jusqu’au terme de cet exercice 2019-2020, et il serait vraiment "enchanté" de poursuivre l’aventure., confiait-il en tout début d’année, après la rencontre de Coupe de France face à Linas-Montlhéry. Sauf qu’un mois plus tard, pour son deuxième match de Ligue 1, il commettait. Sur une passe en retrait anodine, il dégageait ainsi directement sur Pablo, qui égalisait bien involontairement du genou. De quoi remettre en cause une éventuelle prolongation ?, le numéro 3 du poste dans la capitale, est lui. Mais le jeune Polonais (19 ans), arrivé libre de Chelsea l’été dernier, aspire peut-être à plus de temps de jeu. D’autant plus qu’il ne peut le faire en National 2, le club de la capitale ayant décidé de supprimer son équipe réserve. Il n’a disputé qu’une seule rencontre avec l’équipe première, à Metz au mois d’août., puisque c’estqui était censé débuter. Mais le champion du monde 2018, en instance de départ au Real Madrid, avait alors préféré renoncer, ce qui avait "un peu surpris" son directeur sportif, Leonardo. Dans la capitale espagnole, il est le remplaçant de Thibaut Courtois. MaisSelon ABC, Areola, en accord avec son agent, le fameux Mino Raiola, voudrait être transféré par le PSG au club merengue. Même si le Real possède un gardien prometteur dans ses rangs, le jeune Ukrainien Andriy Lunin (21 ans), successivement prêté cette saison à Valladolid puis à Oviedo. Finalement,. Il est sous contrat jusqu’en 2023 et s’est montré particulièrement convaincant depuis son arrivée. Et s’il est retourné au Costa Rica durant la crise sanitaire, il dit se sentir bien à Paris. ", rappelait-il ainsi récemment au site officiel du PSG.