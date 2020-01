Quel Monaco avec Robert Moreno ?

L'AS Monaco entame 2020 dans une situation moins critique qu'en 2019 mais avec la même incertitude. L'arrivée de Robert Moreno à la trêve n'est pas sans risque. Le départ de Leonardo Jardim avait déjà laissé des traces la saison dernière. Et la période qui s'ouvre avec de multiples inconnues ne se refermera pas forcément avec de nombreux succès. Comme l'an passé, quand le technicien portugais qui avait emmené l'ASM jusqu'au titre en Ligue 1 avait été débarqué, c'est un coach sans expérience dans le rôle de numéro 1 en club qui le remplace. Robert Moreno aura la lourde tâche de ramener le club de la Principauté parmi les places-fortes du championnat. Pas une mince affaire. Mais ce n'est pas non plus une mission impossible pour celui qui a longtemps exercé dans l'ombre de Luis Enrique. Le nouvel entraîneur monégasque a été le bras droit du sélectionneur de l'Espagne pendant de nombreuses années. Et il assez facile de deviner que le jeu bientôt proposé par les Monégasques sera inspiré du football ibérique.

« Les systèmes ne sont pas importants »

🔙📺 Les premiers pas du coach Robert Moreno au CE de la Turbie ! pic.twitter.com/1ix9n7dDJV

— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 30, 2019

C'est avec un 4-3-3 offensif et pressant que Monaco devrait se déplacer à Paris. C'était le système adopté lors du premier match de l'année. Les coéquipiers de Cesc Fabregas ont déjà montré en Coupe de France contre Reims que 2020 allait être l'année du pressing haut et le construction précise.à en croire les propos du quarantenaire espagnol lors de sa présentation à la presse. « Les systèmes ne sont pas importants. Ce qui l’est, c’est le style. L’occupation des espaces pour exploiter au mieux les qualités individuelles des joueurs. Je n’ai pas d’obsession pour le 4-4-2. Je vais adapter mon jeu aux caractéristiques individuelles des joueurs. »Le contrôle du ballon semble être sa principale motivation. Mais avec quels joueurs ?En Coupe de France, Keita Baldé avait été préféré à Islam Slimani. A juste titre puisque le Sénégalais, formé au FC Barcelone, a inscrit le doublé de la qualification. De quoi marquer assez de points pour démarrer contre Paris ce week-end ? Si l'auteur d'un livre sur le 4-4-2 opte pour un 4-4-3, c'est fort probable. Mais avec celui qui a appelé 41 joueurs en cinq regroupements avec la sélection espagnole, le turn-over s'annonce important dans l'effectif monégasque. Et les incertitudes qui vont avec aussi.