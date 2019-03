Quand Zidane a failli rejoindre Bordeaux

Les "Football Leaks" ne révèlent pas seulement les plus ou moins grosses magouilles fiscales des plus grandes stars du ballon rond. Ils permettent également de mettre à jour d’autres affaires ou d’autres projets, à l’image de celui très ambitieux envisagé en 2015 par le groupe Fosun. Cette année-là, le géant chinois a en effet tenté de racheter les Girondins et de placer Zinedine Zidane au poste d’entraîneur.

Le site Médiacités, en partenariat avec Mediapart et l’IEC (European Investigative Collaborations), s’est procuré plusieurs documents qui attestent de la volonté des dirigeants de ce conglomérat basé à Shanghai – qui possède le Club Med et Lanvin – de s’implanter à Bordeaux. Les négociations entre Fosun et M6, alors propriétaire du FCGB, étaient visiblement bien avancées puisqu’un mail, datant du 24 juillet 2015, évoquait une possible "clôture de la transaction en septembre ou octobre".

"Zizou", qui dirigeait alors le Castilla, l’équipe réserve du Real Madrid, était visiblement emballé par cette aventure. "Nous avons discuté hier avec Zidane du calendrier de l'opération, écrivait dans ce message Franck Lee, le directeur financier du groupe chinois. Il est heureux d'avoir plus de temps pour travailler sur la nouvelle équipe bordelaise, sur les transferts et sur le projet sportif. Il est très motivé pour relever ce formidable défi et faire de Bordeaux un grand club et un business rentable."

Zidane était "très motivé"

Il était même prévu que le champion du monde 1998, ex-joueur du club aquitain (de 1992 à 1996), entre au capital des Girondins. Mais plusieurs obstacles se sont dressés sur la route de Fosun. Le prix, déjà: alors que les investisseurs chinois étaient prêts à offrir 25 à 30 millions d’euros pour racheter le club, M6 en demandait le double. La promotion de "ZZ" à la Maison Blanche, ensuite: si un business plan avait été établi, le licenciement de Rafael Benitez a définitivement enterré le projet.

L’histoire aurait donc pu être très belle pour Bordeaux si, le 4 janvier 2016, le président merengue, Florentino Perez, n’avait pas annoncé la nomination de Zinedine Zidane sur le banc madrilène. "Nous comprenons que c’est un grand pas pour Zidane. Meilleurs vœux à lui, avait réagi sur le coup Andrew Xu, le directeur général du groupe. Nous avons manqué une occasion très attrayante." Fosun s’est ensuite rabattu sur Wolverhampton, le FCGB passant sous pavillon américain (GACP) en 2018.