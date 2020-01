Quand Neymar (PSG) égale un record de son ami Kylian Mbappé

Neymar carbure depuis deux mois. En transformant avec son aisance habituelle son penalty à Monaco (1-4), ce mercredi, la superstar brésilienne a encore étoffé ses statistiques cette saison. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain affiche un ratio époustouflant (11 buts et 5 passes décisives en 12 matches cette saison). Rien de surprenant jusque là. Ce qui est inédit, en revanche, c'est sa série actuelle. Avec son but inscrit en Principauté, le Ney reste ainsi sur 8 matches de rang avec au moins un but inscrit sous le maillot parisien. Jamais Neymar n'avait réalisé une telle série depuis son arrivée dans la capitale à l'été 2017, y compris dans ses périodes les plus fastes. Neymar et Mbappé inarrêtables depuis deux mois

Cette statistique permet d'ailleurs à l'attaquant brésilien d'égaler un record détenu par son ami Kylian Mbappé. Le champion du monde français est lui aussi parvenu à scorer lors de 8 apparitions consécutives ces dernières semaines, sa série prenant fin dimanche lors du premier des deux matches du PSG contre Monaco (3-3). Un autre grand nom du club a réalisé ce fait d'arme : Carlos Bianchi. Les deux superstars du PSG partagent donc ce record avec l'illustre Argentin, qui accompli cette performance au milieu des années 70 (saison 1975-1976).