Quand le frère de Marquinhos se moque de Marseille

A l’instar de ses coéquipiers, Marquinhos a passé une soirée somme toute tranquille, dimanche, face à l’Olympique de Marseille. Que ce soit dans un rôle de sentinelle, où il s’épanouit de plus en plus, ou à un poste plus inhabituel, celui de latéral droit, où il a dépanné après le remplacement de Colin Dagba par Leandro Paredes.

Le PSG a en effet donné la leçon au rival marseillais, ce dont s’est d’ailleurs tout particulièrement réjoui son frère Luan Aoas Correa, jamais le dernier pour s’épancher sur les réseaux sociaux. En atteste sa brève vidéo publiée sur Twitter alors que le PSG menaiy 3-0.

"Marseille, c'est de l'eau", a-t-il ainsi lancé à plusieurs reprises en français, tout à sa joie devant la démonstration de force des Parisiens. Marquinhos s’est montré plus réservé à l’issue de la rencontre. "C’était beau. Surtout la première mi-temps, pas la deuxième. Sur la première, on a fait tout ce que le coach a demandé, tout ce qu’on s’est dit dans le vestiaire dans la semaine. Avec beaucoup d’engagement, des duels gagnés, de l’efficacité devant et derrière. Ça a été vraiment une première mi-temps parfaite", s’est-il ainsi réjoui.