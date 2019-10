Puel égare ses premiers points

Sainté sous les ordres de Claude Puel en Ligue 1, c’était jusqu’à présent du 100% de réussite avec deux victoires en deux journées. Une série débutée comme on le sait par un succès de prestige dans le derby (1-0), et qui s’était prolongée à Bordeaux (1-0), une nouvelle fois sur la plus petite marge. Au total, trois succès de rang en championnat, si l’on ajoute les adieux victorieux de Ghislain Printant à Nîmes (1-0), pour des Verts qui avaient ce dimanche une belle occasion de poursuivre leur reconquête au classement en recevant Amiens dans le Chaudron de Geoffroy-Guichard. C’est raté !

Là même où trois jours plus tôt, l’ASSE avait encore calé sur la scène européenne contre les Ukrainiens d’Oleksandria (1-1). Face à ces Picards branchés sur courant alternatif, les joueurs de Puel profitent des espaces offerts par les visiteurs pour imposer leur rythme et leurs combinaisons. Ne manque une nouvelle fois que l’efficacité, là où la qualité de contre amiénoise, sous la houlette de Gaël Kakuta, incontournable leader technique de sa formation, finit par s’exprimer : Fousseni Diabaté, en débordement, trouve Sehrou Ghirassy, dont la frappe oblige Stéphane Ruffier à s’interposer (29e). Un avertissement sans frais bien reçu par des Stéphanois que Wahbi Khazri, enfin buteur cette saison, libère après quinze matches de disette en Ligue 1 pour l’international tunisien. Sa relation privilégiée avec Denis Bouanga le met sur orbite pour repiquer dans la surface côté gauche et tromper Régis Gurtner juste avant la pause (1-0, 45e).

Le 4 à la suite... pour Amiens

Un but comme "un soulagement" pour Khazri, interrogé au micro de beIN SPORTS: "Oui, c’est vrai que l’équipe fait le boulot, on met les ingrédients, on fait les efforts et ce but récompense les efforts de l’équipe. Il (Bouanga) me met un bon ballon, j’arrive à fixer, j’ai un peu de réussite, je suis content !" Un attaquant libéré… et inspirant pour son compère Ryad Boudebouz, qui régale techniquement, mais manque le cadre sur sa frappe (54e). Et Amiens demeure dangereux pour contraindre Ruffier à une parade gigantesque à bout portant devant Guirassy (66e). Avant que sur la même action, Boudebouz ne trouve le poteau sur coup franc et dans la continuité, Stiven Mendoza, en profitant d’une probable main dans la surface stéphanoise et d’un cafouillage de Wesley Fofana, n’égalise (1-1, 68e) dans un silence de cathédrale (*).

La VAR n’a pas cru bon d’intervenir, et Saint-Etienne pense même tout perdre sur un dégagement de Gurtner, où la défense des Verts s’oublie et laisse le rentrant Chadrac Akolo venir tromper Ruffier en deux temps (1-2, 76e). C’est sans compter le déboulé et la tentative de Bouanga, qui trompe le malheureux Bakaye Dibassy, buteur contre son camp (2-2, 80e). Il faudra encore un sacré sauvetage de Fofana pour éviter une plus grave désillusion aux siens (89e). La passe de quatre succès de rang n’a pas eu lieu. En revanche, les quatre matches sans défaite d'Amiens sont une réalité.

---------------------------

(*) Suite aux incidents lors du dernier derby, plusieurs parties des tribunes de Geoffroy-Guichard étaient fermées, conformément aux sanctions prises par la LFP.