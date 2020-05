PSG : Zlatan Ibrahimovic détestait-il Edinson Cavani ?

n’a jamais été au mieux lors du passage des deux joueurs au PSG.

🎙Michaël Ciani : «La seule personne avec qui Ibrahimovic ne s’entendait pas au PSG c’est Cavani »

Lors d’un échange entre l’ancien défenseur des Girondins et @PierreMenes, Ciani raconte ce que lui a dit Zlatan au LA Galaxy.



Ibra détestait Cavani

La relation entre Edinson Cavani et Zlatan IbrahimovicCoéquipiers durant trois saisons (2013-2016), les deux buteurs n’ont jamais su trouver les automatismes afin de former le duo d’attaquants rêvé par le PSG à l’époque. L’omniprésence du Suédois avait même poussé Cavani à se décaler dans le couloir droit durant leur période de cohabitation. Michael Ciani, invité dans le podcast « Les Réservistes », a affirmé qu’Ibrahimović lui avait confié qu’il ne s’entendait pas avec Cavani.



Coéquipier de Zlatan Ibrahimović au Los Angeles Galaxy, Michael Ciani avait pris pour habitude de souvent discuter avec le géant suédois. La Ligue 1 et plus particulièrement le PSG, était un sujet qui revenait souvent sur la table, Ibrahimović n’hésitant pas à évoquer son expérience dans le vestiaire parisien. « Je lui ai parlé de sa relation avec les joueurs et avec l’entraîneur lorsqu’il évoluait au PSG. Il m’a dit que tout allait bien, sauf avec une personne. Et cette personne était Cavani. Il m’a dit qu’il a détesté trois ou quatre joueurs dans sa carrière, et Cavani en faisait partie » a ainsi déclaré l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux. Quatre après son départ du PSG, Zlatan Ibrahimović se retrouve toujours au cœur des débats. La marque des grands joueurs ?



