Touché après un duel avec Arnaud Souquet samedi, contre Montpellier (5-0), Neymar souffre d’une lésion chondro-costale qui l’a empêché de participer au succès du PSG à Nantes (1-2) mardi soir. Une blessure entre la côte et le cartilage qui nécessite en temps normal une bonne semaine pour être guérie. Logiquement, le Brésilien a donc des chances d’affronter Lyon dimanche soir (21h00), dans le choc de la 24eme journée de Ligue 1. C’est d’ailleurs de cette manière que son entourage voit les choses, selon L’Equipe.



Mais le quotidien explique que l’ancien du Barça, qui ressent encore des douleurs, pourrait de nouveau être ménagé. Ce serait même la tendance au sein du club francilien, qui « prévoit de faire preuve de la plus grande prudence dans ce dossier ». La raison est simple : dans moins de deux semaines, le PSG affrontera le Borussia Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (18 février). Et le « Ney » a manqué, lors de ses deux premières saisons à Paris, trois des quatre huitièmes de finale de C1 disputés par le champion de France, pour cause de blessures. Les choses sont donc claires. Si Neymar joue contre l’OL, c’est ce qu’il sera totalement remis.