PSG: Verratti de retour contre Bordeaux ?

Thomas Tuchel a donné des nouvelles de Marco Verratti ce vendredi à la veille du match de la 24e journée de Ligue 1 entre le PSG et Bordeaux (samedi, 17h) et surtout à quatre jours du huitième de finale aller de la Ligue des champions (mardi, 21h).

"Comme Layvin Kurzawa, Marco a participé à l’entraînement hier (jeudi), dixit le coach allemand en conférence de presse. Ils ne sont pas encore disponibles pour jouer 90 minutes, on doit en discuter avec les joueurs et le kiné, mais j’espère qu’ils pourront être sur le terrain tous les deux (samedi)."

Et d’ajouter: "Avec Marco, honnêtement, on doit essayer demain. Si c’est possible, il débutera, peut-être sur 45 minutes. C’est bien la cheville (dont il souffrait encore récemment), il avait juste eu une petite gêne à l’entraînement (en début de semaine)."