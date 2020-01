PSG : Une offre à 80 millions d’euros pour Lucas Paqueta et Alessio Romagnoli (Milan AC) ?

Leonardo aimerait bien se servir chez son ex. Ancien directeur sportif du Milan AC, le patron du sportif au PSG vise deux joueurs des Rossoneri. Son intérêt pour Lucas Paqueta, qu’il a déjà fait venir en Italie, a fuité. Le milieu offensif international brésilien (22 ans, 11 sélections) n’entre pas vraiment dans les plans de Stefano Pioli et son club pourrait le lâcher contre 35 millions d’euros. Une aubaine pour le PSG, lié depuis longtemps au dossier de l’ancien de Flamengo, qui n’a débuté que 8 matchs de Serie A depuis le début de la saison. Mais Leonardo envisagerait de faire coup double au Milan. D’après les informations du Corriere dello Sport, le directeur sportif parisien pourrait formuler une offre globale de 80 millions d’euros pour s’attacher les services de Paqueta et d’Alessio Romagnoli.

Romagnoli pour succéder à Thiago Silva ?

Capitaine du Milan, le défenseur central italien (24 ans, 12 sélections) répond aux critères recherchés par l’ancien milieu du PSG pour renforcer son effectif. Il est encore jeune, avec une marge de progression intéressante, tout en ayant une réelle expérience du haut niveau. Titulaire lors de tous les matchs des Rossoneri cette saison, Romagnoli pourrait préparer, avec son arrivée, la succession de Thiago Silva. Un dossier brûlant pour Leonardo, le défenseur brésilien arrivant en fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison.Mais « Leo » aura à cœur de ne pas lui proposer le bail de trop et souhaite déjà se projeter sur l’après. Un avenir qui pourrait s’écrire avec Romagnoli.