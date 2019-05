PSG: Une billetterie record !

Le PSG a beau avoir connu de nombreuses désillusions ces derniers mois, devant au final se contenter du seul titre de champion, le succès populaire du club de la capitale a ne se dément pas.

En atteste le nouveau record d’affluence annoncé par les champions de France. "En 2019, le PSG a battu de nouveaux records à la billetterie. Le Club a ainsi vendu plus d’1 230 000 billets au cours de la saison, s’est félicité le club parisien dans un communiqué. Le PSG joue à guichets fermés au Parc des Princes pour la deuxième saison consécutive et plus de 50 matchs. En 2018-2019, l’affluence moyenne au Parc des Princes s’est élevée à 47 300 spectateurs par match, maintenant le taux de remplissage à 99%."

Des chiffres bienvenus pour les finances parisiennes. "Ces nouveaux records d’affluence ont contribué à la croissance des revenus matchday du Club. Pour la saison 2018-2019, le PSG a enregistré près de 115M€, a ajouté le PSG . Pour autant, le Club met un point d’honneur à conserver une politique tarifaire d’entrée de gamme abordable. En moyenne, un quart des billets a été vendu à moins de 20€, et plus d’un tiers (35%) à moins de 25€."