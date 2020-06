PSG : Une autre pépite sur les tablettes du Bayern Munich

Après Tanguy Kouassi, le Bayern Munich s’intéresse de près à un autre Titi : El Chadaille Bitshiabu, 15 ans (1m95 !), considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs du centre de formation du PSG. #Mercato @telefoot_TF1

Le Bayern Munich aurait-il l’idée de piller le PSG de ses jeunes talents. Alors que Tanguy Kouassi devrait prochainement signer son premier contrat professionnel en faveur du club bavarois après avoir effectué ses débuts sous les couleurs du club de la Capitale, c’est un autre défenseur au potentiel reconnu que le club dirigé par Herbert Hainer lorgne de plus en plus.Agé de seulement quinze ans, le jeune défenseur El Chadaille Bitshiabu serait la dernière cible bavaroise en date du côté du centre de formation du PSG, alors que le nom d’Adil Aouchiche revient également du côté de Sabener Strasse. Ce défenseur d’1,95m aurait fait forte impression au sein de la cellule de recrutement du Bayern Munich et, selon le journaliste Julien Maynard, serait « l’un des défenseurs les plus prometteurs du centre de formation du PSG ». Si cette signature devait se confirmer, cela matérialiserait un peu plus les soucis de Leonardo au moment de convaincre ses jeunes pousses de s’inscrire dans la durée au PSG.