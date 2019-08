PSG: Une attaque Mbappé-Cavani face à Nîmes, Di Maria sur le banc

La 1er chapitre de Ligue se referme ce dimanche au Parc des Princes où le champion de France en titre reçoit Nîmes. Pour ses premiers pas en championnat, le PSG jouira d'une paire offensive composée de Mbappé et Cavani. L'Argentin Di Maria est envoyé sur le banc des remplaçants, au même titre que Paredes ou encore Meunier.

Sans surprise, Neymar Jr ne figure pas sur la feuille de match tant que son avenir ne s'inscrit pas durablement dans la capitale. Pour le reste, Marquinhos va évoluer devant la défense avec Verratti tandis que Sarabia et Draxler évolueront sur les flancs de ce milieu de terrain. Et le transfuge de Dortmund, Diallo, va former la charnière centrale avec son capitaine Thiago Silva.

Le onze parisien: Areola - Kehrer, Diallo, Thiago Silva (cap.), Bernat - Draxler, Verratti, Marquinhos, Sarabia - Cavani, Mbappé

Le onze nîmois: Bernardoni - Alakouch, Briançon (cap.), Martinez, Miguel - Bobichon, Paquiez, Valls - Ferhat, Ripart, Phiippoteaux