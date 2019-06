PSG : Une académie va ouvrir en Russie

Le PSG continue de tisser sa toile à l'international à travers l'ouverture notamment de ses académies à travers le monde. Le club de la capitale annonce ce jeudi sa prochaine installation à Moscou.

Dans un communiqué, on apprend ainsi que "dès le mois de septembre, la Paris Saint-Germain Academy accueillera à Moscou, deux à quatre fois par semaine, des enfants de 3 à 15 ans au sein d’un tout nouveau dôme de football couvert et ultra-moderne. Ce dôme spécialement construit à cet effet se situe dans la zone très prisée de Luzhniki – au pied du stade ayant accueilli la finale de la Coupe du Monde 2018 remportée par les Bleus." Ancien entraîneur du club parisien auprès des équipes de jeunes durant plus de 2 ans, Michael Gaudriller sera le Directeur technique du projet, installé dans "un complexe neuf et premium" (en indoor l’hiver – et sur des terrains extérieurs l’été) et, grâce à un staff complet (6 coachs adjoints et un entraîneur de gardien de but), le "garant de la méthodologie et de la bonne transmission des valeurs du club". Et le PSG n'entend pas s'arrêter là, puisqu'il est déjà prévu d'étendre le projet "dans d’autres villes à moyen terme, et notamment Saint-Petersbourg."