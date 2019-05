PSG: Un gardien numéro 1 sera désigné

Vendredi en conférence de presse, à la veille d’affronter Angers (36e journée de Ligue 1), Thomas Tuchel a expliqué qu’une hiérarchie sera établie entre les gardiens du PSG la saison prochaine.

"On ne peut pas continuer comme ça. On est le premier club de l’histoire, je pense, à avoir fait ça. C’était possible car Gigi et Alphonse sont des gars exceptionnels, parce que les deux forment une équipe. C’était possible pour une saison. C’est un poste très spécial, il faut avoir de la confiance, des automatismes, ce n’est pas possible de changer tous les trois matches", a lancé le coach allemand.

Tuchel a précisé qu’il n’avait pas encore choisi son futur numéro 1.