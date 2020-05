PSG : Un documentaire sur les U19 disponible le 8 mai

La série "Ballon sur Bitume" continue avec "Le Jardin".

C’est une immersion dans un univers ultra compétitif, où une vingtaine d’adolescents partagent une ambition commune : accéder à l’élite après avoir complété leur formation.



Sortie le 8 mai sur YARD (après Koh-Lanta). pic.twitter.com/AYbAmaZZub



— YARD (@yard) April 28, 2020

De Thiago Motta à Tanguy Kouassi

Après Ballon sur Bitume, disponible sur Netflix, Ousmane, un film retraçant le parcours d'Ousmane Dembélé, et Footeuses, les productions Miles et Yard viennent d’annoncer la sortie prochaine d’un documentaire sur les U19 du PSG durant la saison 2018-2019. Intitulé « Le jardin », ce documentaire retrace le parcours de l'équipe des moins de 19 ans du club parisien durant la fin de la saison dernière.Ce documentaire nous plonge dans l'intimité des U19 du PSG, alors entraînés par Thiago Motta. Entre compétition acharnée et tranches de rigolade, « Le jardin » nous amène au plus près des Tanguy Kouassi, Xavi Simons ou encore Adil Aouchiche. « Dans l’ombre de leurs aînés, des milliers de jeunes aspirent à faire leurs places dans un univers ultra compétitif. Un métier où la sélection est plus impitoyable qu’ailleurs », tease Yard sur son compte Twitter. Le documentaire sera disponible ce vendredi sur la chaîne YouTube de Yard.