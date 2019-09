PSG: Tuchel veut "rester patient" avec Mbappé

S’il fera bien son retour dans le groupe du PSG pour le déplacement à Bordeaux, samedi (17h30) lors de la 8e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé ne devrait jouer que "quelques minutes", dixit Thomas Tuchel, qui ne veut pas prendre de risque avec l’attaquant français.

"Il a été blessé pendant plusieurs semaines donc on ne peut pas attendre plus de lui. Il a travaillé sur le plan individuel et il est avec nous, mais on doit rester patient avec lui", a ainsi expliqué l’entraîneur du club de la capitale, vendredi en conférence de presse.

"Ce n’est pas possible qu’il joue déjà pendant 90 minutes à son meilleur niveau", a-t-il ajouté. Mauro Icardi sera également présent face aux Girondins, à l’inverse d’Edinson Cavani et d’Eric Choupo-Moting, tous les deux forfait pour cette rencontre au Matmut Atlantique.