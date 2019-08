PSG-Tuchel: "S'il n'y a pas de solutions, Neymar reste avec nous"

Si Neymar ne sera pas présent dimanche, à Rennes (21h), son entraîneur Thomas Tuchel réaffirme, malgré les velléités de départ du Brésilien, toute l’importance à ses yeux de son attaquant dans le projet du PSG.

"Je ne sais pas si le temps (qui passe) change beaucoup de choses… Le mercato va fermer (le 2 septembre) et pour moi, je peux seulement répéter, ça n’a pas changé, parce que ça reste mon joueur, il est dans mon vestiaire, et quand je pense à une équipe forte, je pense à une équipe avec « Ney »." (...) "Aujourd’hui, on n’a pas de solution de sortie. C’est pour ça que rien n’a changé, répète-t-il. Mais notre relation reste la même, parce que c’est une chose entre lui et le club. S'il n'y a pas de solutions, il reste avec nous. C’est un joueur avec trois ans de contrat (jusqu’en 2022)", rappelle l'entraîneur des champions de France.