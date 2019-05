PSG-Tuchel: "On a perdu la structure"

Vendredi soir, à l'occasion de la 38e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a terminé sa saison sur une défaite, concédée à Reims (3-1). Ce qui n'a évidemment pas du tout fait plaisir à l'entraîneur Thomas Tuchel, apparu néanmoins compréhensif avec son groupe. "Tout le monde préfère gagner. C’était une bonne saison et une bonne fin pour Reims. On a bien commencé, pendant 15 minutes, puis on a perdu la structure. On a perdu beaucoup de ballons. Les deux premiers buts sont deux fautes. On a bien fini mais ce n’était pas assez conséquent et déterminé dans la surface adverse, a expliqué le technicien allemand au Parisien.

Je ne veux pas trop défendre les joueurs, mais je dois les défendre. Ce n’était pas notre match le plus important. Reims voulait montrer. On a perdu notre organisation, notre détermination, on n’a pas respecté les positions".