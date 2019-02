PSG-Tuchel: "On a eu un peu de chance"

Le Paris Saint-Germain s'est largement imposé ce mercredi en match en retard au Parc des princes face à Montpellier (5-1). Un duel qui a basculé après une bonne entame des Héraultais. "Nous avons trouvé plus d’espaces offensivement (après la pause) et c’était dur pour Montpellier de serrer les espaces et de courir beaucoup, c’était une question de patience et de qualité. On a aussi eu un peu de chance mais on a mis beaucoup de pression dans le jeu et on s’est procuré beaucoup d’occasions de mettre plus de buts. On a été négligeant défensivement, on doit le dire honnêtement, il n’y avait pas assez d’agressivité, mais on a été toujours dangereux avec de la qualité offensivement. C’est pour ça que la victoire est méritée", a plaidé Thomas Tuchel en conférence de presse.

Nouveau festival pour le @PSG_inside !

Longtemps accroché par le @MontpellierHSC, le PSG a finalement décroché une large victoire (5-1). Les Parisiens ont marqué 74 buts en 24 journées, soit 3,1 buts par match



le comte rendu de #PSGMHSC ▶️ https://t.co/wEyhDrEhbt pic.twitter.com/uHbDSpjZl8 — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 20 février 2019