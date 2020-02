Dans une dizaine de jours, le PSG renoue avec les joutes continentales en défiant le Borussia Dortmund sur ses terres. C’est le rendez-vous que tout le club attend, mais d’ici là les champions de France ont encore trois matchs à livrer sur la scène domestique. Et c’est sur quoi a tenu à insister Thomas Tuchel, ce samedi en conférence de presse. Le coach parisien sait que son club n’est pas en position de prioriser les épreuves, surtout après une campagne 2018/2019 qui l’a vu perdre les deux Coupes nationales. « On ne peut pas penser uniquement à Dortmund, a-t-il tonné. On doit arriver là-bas avec une équipe forte, qui a du rythme. Ce sont des matches à haute intensité, et pour ça on doit s'adapter à la situation (…) Mais face à Dijon, ça sera un match à gagner pas un match pour prendre des risques. Il ne faut pas penser que ce sera facile. On continue comme ça, sans trop penser à Dortmund ».

Tuchel : « Pas nécessaire de parler de Haaland »

Tuchel, qui est très attendu à Signal Iduna Park, élude donc toutes les questions en rapport avec les retrouvailles avec le BVB. Y compris celles qui concernent l’actualité de la formation de la Ruhr. Ainsi, il n’a pas voulu trop s’attarder sur le cas d’Erling Haaland, le brillant avant-centre norvégien qui empile actuellement les buts avec les vice-champions d’Allemagne. « Il est très fort, mais ce n'est pas nécessaire de parler de lui. On a encore le temps de préparer Dortmund », a affirmé l’entraineur parisien. À priori, il n’y a donc aucun risque pour que Mbappé et ses coéquipiers aient déjà la tête à la C1. À eux de le démontrer sur le terrain, et ce dès dimanche lors de la réception de l’Olympique Lyonnais (21h05, 24e journée de Ligue 1).