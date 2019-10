PSG : Tuchel n'a pas tout aimé...

C’est un PSG aux deux visages qui l’a emporté, dimanche, face à l’Olympique de Marseille (4-0). Inarrêtables en première période, au point de virer à la pause avec quatre buts au compteur, les champions de France ont été inoffensifs au retour des vestiaires, se contentant de gérer leur large avance. Et si la réorganisation tactique voulue par André Villas-Boas avec la sortie de Maxime Lopez au profit de Jordan Amavi a forcément fait du bien aux Marseillais, elle n’explique pas tout.

Si l’OM a pu faire jeu égal avec son hôte parisien après la pause, voire plus, c’est davantage en raison du manque d’intensité dont ont fait preuve les Parisiens en seconde période. Une apathie que Thomas Tuchel, déjà particulièrement remonté sur son banc durant le match, n’avait toujours pas digérée à l’issue de la rencontre. "Je ne suis pas du tout satisfait. On a manqué de qualité, on a perdu toutes les statistiques importantes, a-t-il ainsi regretté en conférence de presse. C’est une grande différence entre la première et la deuxième mi-temps. Je n’aime pas du tout. Je l’ai dit à l’équipe. Si on joue bien, on le dit. Si on ne joue pas bien dans les 45 dernières minutes, on le dit aussi."

Un manque de rythme que Tuchel n'a pas apprécié

3On a souffert3 Thomas Tuchel

Et le technicien allemand d’exposer tous les manques de son équipe au cours de cette seconde période. "J’attendais qu’on contrôle le match, qu’on joue dans le camp adverse, avec plus de confiance, de qualité, de possession. Et avec le même rythme, a-t-il détaillé. Mais ce n’était pas comme ça. Et on a souffert. Nous sommes heureux de ne pas avoir encaissé de but. Je ne suis pas content de la deuxième mi-temps. Pas du tout."

L’entraîneur du PSG a tout de même profité depuis son banc d'une belle victoire remportée par ses troupes, et ce d’autant plus qu’elle fait suite à un autre carton, celui passé à Bruges en Ligue des champions (5-0). "C’est une semaine exceptionnelle. On a gagné à Nice, à Bruges et aujourd’hui le Clasico. Toutes les félicitations pour l’équipe, a-t-il déclaré. Je sais que tout le monde pense que c’est facile. Mais ce n’est jamais facile. C’est un grand effort de l’équipe. C’est important qu’on récupère bien maintenant pour jouer encore trois matches." Si le PSG ne sera pas sur le pont cette semaine pour les 16es de finale de la Coupe de la Ligue, le club de la capitale enchaînera ensuite de nouveau trois matches en huit jours avec cette fois Dijon, Bruges et Metz au programme.