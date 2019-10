PSG-Tuchel: "Mbappé ? On ne peut pas jouer à 80%"

Forfait pour les deux matches de l’équipe de France, en Islande et contre la Turquie, Kylian Mbappé, qui se remet d’une blessure à la cuisse gauche, s’est entraîné normalement cette semaine, et pourrait intégrer le groupe du PSG pour le déplacement à Nice vendredi soir (20h45). Même si son entraîneur ne prendra aucun risque.

"Est-ce qu’il peut débuter ? Je n’en suis pas sûr. Je suis content d’avoir trouvé un accord avec l’équipe de France. Ce n’était pas possible qu’il joue. Le jour de France-Turquie, il a fait un entraînement individuel. C’était bien qu’il soit avec nous, a commenté Thomas Tuchel en conférence de presse. Il a fait une semaine complète, mais ce n’est pas la même chose de participer à l’entraînement que de jouer un match. On ne peut pas jouer à 80%. L’entraînement d’aujourd’hui est très important, on va s’entraîner avec intensité et on doit donc attendre un peu. C’est la même chose pour Edi (Cavani)."