Y aurait-il des tensions au Paris Saint-Germain ? C’est ce qu’avance en tout cas le journal L’Équipe ce matin, en faisait directement référence à l’entraîneur Thomas Tuchel. Le coach allemand serait amer après la mise à l’écart début juin du docteur Laurent Aumont. Adjoint du docteur en chef Christophe Baudot, il était très proche de Tuchel. La décision fait suite aux nombreuses blessures des joueurs parisiens cette saison, mais aurait consterné le technicien, pas consulté selon ses proches.

Sous contrat jusqu’en 2021

Ce récent état des lieux au PSG inquiète, d’autant que le club n’a pas fini sa saison. Il reste une finale de Coupe de France à jouer contre Saint-Étienne, une finale de Coupe de la Ligue contre Lyon et la fin de la Ligue des Champions. Paris a atteint les quarts de finale, un stade plus atteint depuis 2016. Sous contrat pour encore une saison, Tuchel n’est pas certain de se voir proposer une prolongation selon le quotidien.