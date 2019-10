PSG-Tuchel: "Benedetto est toujours dangereux"

Révélation marseillaise de ce début de saison, Dario Benedetto a déjà inscrit 5 buts en Ligue 1. Une bonne entame qui n’a pas échappé à Thomas Tuchel, qui a évoqué l’attaquant argentin samedi, à la veille de PSG-OM.

"Il est toujours dangereux. C un vrai attaquant qui joue avec beaucoup de confiance, et toujours pour l’équipe. Il est très complet, très difficile à défendre et il pense toujours à marquer ou faire une passe décisive. On va être très attentifs avec lui, même si les autres peuvent aussi faire la différence", a déclaré l’entraîneur allemand en conférence de presse.