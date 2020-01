Neymar marche sur l'eau actuellement avec le PSG. La star brésilienne du club parisien en vient même à bluffer son coach Thomas Tuchel, lui qui vient de signer une nouvelle performance de haut niveau à Lille. Au micro de Canal+, le tacticien allemand s'est dit étonné par l'ancien barcelonais : « Il est dans une bonne forme, oui (rires). Il est décisif, heureux sur le terrain, il se sent bien et cela nous aide beaucoup, c'est clair. S'il m'a étonné techniquement ? Oui, son accélération est formidable et il ne perd jamais le ballon sur les un-contre-un s'il le veut car il a la capacité et le potentiel pour ne jamais le perdre. Il prend trop de risques dans un match comme ça mais il est super dur à défendre car il peut accélérer si tu es proche, il peut calmer le jeu et il peut accélérer s'il a des espaces. C'est bien car il peut toujours faire la différence et il l'a fait maintenant. C'est bien pour nous c'est clair. Neymar change tout et il y a beaucoup de matches à jouer mais on peut tenir nos objectifs avec Neymar », a louangé l'ancien boss du Borussia Dortmund sur la chaîne cryptée.