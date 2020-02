PSG : Trois absents à Dijon, un doute pour Neymar

Le Paris Saint-Germain ne sera encore pas au complet pour se rendre à Dijon mercredi soir (18h30) en quarts de finale de la Coupe de France. Thomas Tuchel a en effet annoncé le forfait de trois joueurs devant la presse : « Ce match arrive trop tôt pour Marquinhos, on préfère lui faire faire la semaine d'entraînement pour rejouer samedi (à Amiens), a expliqué le technicien allemand. Verratti a pris un coup. Et Kimpembe a senti quelque chose, mais ce n'est pas trop grave. »

Tuchel : « Neymar n'a pas l'obligation de jouer à Dijon pour être prêt contre Dortmund »

Concernant Neymar, l’ex-coach de Dortmund veut jouer la prudence avant de retrouver son ancien club en Ligue des Champions, mardi prochain. « Il n'a pas l'obligation de jouer à Dijon pour être prêt contre Dortmund, il doit jouer quand il sera prêt. Il faut calculer les risques. Il est un peu blessé, il faudra être patient et attentif avec son état. » Un point sera effectué après l’entraînement de mardi. Abdou Diallo et Colin Dagba sont de leur côté toujours blessés, mais le club francilien retrouvera Thiago Silva et Juan Bernat.